NEW YORK (Dow Jones)--Mit Gewinnen werden die US-Aktienmärkte am Montag zum Start erwartet. Damit setzt sich die Schaukelbörse fort, nachdem es am Freitag kräftig abwärts gegangen war. Die Ängste vor einem Handelskrieg haben sich wieder verflüchtigt, unter anderem wegen neuer Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Er hat sich am Sonntag optimistisch zu einer Verhandlungslösung mit China geäußert.

Etwas Hoffnung keimt auch deswegen auf, weil mit der allmählich startenden Berichtssaison wieder die Unternehmen anstatt der Politik in den Fokus rücken. So legen am Freitag dieser Woche drei große US-Banken ihre Quartalszahlen vor. Allerdings bleiben die Anleger vorsichtig, nachdem es in der vergangenen Woche zu wilden Bewegungen in beide Richtungen gekommen war.

Boeing mit Großauftrag gesucht

Boeing könnten noch von ihrem Großauftrag vom späten Freitag profitieren. American Airlines hat bei dem Konzern Großraumflugzeuge zum Listenpreis von mehr als 12 Milliarden US-Dollar bestellt und einen Vertrag zum Kauf von konkurrierenden Airbus-Flugzeugen gekündigt. Die Aktie steigt vorbörslich um 2 Prozent.

Paypal liegen 1,2 Prozent im Plus. Der Bezahldienstleister hat eine neue Partnerschaft mit einem kenianischen Digitalbezahl-Anbieter abgeschlossen, um in neue Regionen vorzustoßen. Überdies sehen Experten positiv, dass Paypal in jüngster Zeit zunehmend dazu übergeht, seinen Kunden auch klassische Bankdienstleistungen anzubieten.

Die Avexis-Aktie explodiert um 82 Prozent. Novartis kauft das Biotech-Unternehmen und bezahlt einen kräftigen Aufschlag von 88 Prozent.

Wenig Interesse an Sicherheit

Am Devisenmarkt zeigt sich bislang noch wenig Bewegung. Damit kann der Dollar die Gewinne der Vorwoche überwiegend halten. Der Euro tendiert kaum verändert bei 1,2280 Dollar, zugleich wird die US-Devise mit über 107 Yen bezahlt.

Der Ölpreis erholt sich von seinen Freitagsverlusten. Dabei stützt auch die Hoffnung, dass ein Handelskrieg abgewendet werden kann. Das Barrel der Sorte WTI steigt um 0,8 Prozent auf 62,53 Dollar. Brent gewinnt 1 Prozent auf 67,58 Dollar.

Vermeintlich sichere Anlagen wie Gold oder Anleihen sind weniger gefragt, da die Teilnehmer rsikantere Assets wie Aktien bevorzugen. Der Goldpreis verliert 0,2 Prozent auf 1.330 Dollar je Feinunze. Fallende Kurse treiben die Renditen der Zehnjahresanleihe um 1 Basispunkt auf 2,79 Prozent.

