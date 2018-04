Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach dem Chefwechsel von 12,80 auf 13,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der Berufung von Christian Sewing an die Konzernspitze ende die Führungsdebatte, weshalb er nun den Risikoabschlag von 20 auf 15 Prozent reduziert habe, begründete Analyst Christian Koch den neuen fairen Wert in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei attraktiv. Dass der Bank eine klare Strategie fehle, erscheine nun mehr als eingepreist./ajx/edh Datum der Analyse: 09.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0061 2018-04-09/14:53

ISIN: DE0005140008