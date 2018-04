Liebe Trader,

Ein Führungswechsel bei der Deutschen Bank und Fusionsphantasien mit dem zweitgrößten deutschen Geldhaus Commerzbank bescherten dem DAX-Index einen freundlichen Wochenstart, allerdings stehen dem heutigen Kurszuwachs auch massive Widerstände entgegen! Aktuell notiert das deutsche Aktienbarometer an seiner oberen Trendkanalbegrenzung aus den letzten Wochen und testete intraday sogar die 50-Tage-Durchschnittslinie bei 12.373 Punkten. Ein schneller Vorstoß über dieses Widerstandsniveau scheint aus der aktuellen Sicht ohne einen vorherigen Rücksetzer nicht möglich, dazu ist die Signallage an den Aktienmärkten derzeit nicht stark genug. Außerdem klafft aus der vergangenen Handelswoche zwischen 12.000 und 12.135 Zählern noch eine größere Kurslücke, die womöglich in den nächsten Tagen noch geschlossen werden wird.

Short-Chance:

Abgaben zunächst auf 12.135 Zähler kämen daher nicht überraschend, darunter sollte es schließlich zu dem favorisierten Kurslückenschluss sowie Abgaben auf rund 12.000 Punkte kommen. Dann könnte der DAX-Index nach einer Stabilisierung aber wieder zur Oberseite abdrehen und einen erneuten Vorstoß auf den EMA 50 auf Tagesbasis bei 12.373 Punkten einleiten. Merklich bullischer dürfte es aber erst oberhalb von 12.530 Punkten zugehen, dann wäre ein recht zügiger Kursanstieg des deutschen Aktienbarometers in Richtung 12.950 bzw. glatt 13.000 Punkte durchaus realistisch. Aber die Tageskerzen aus den letzten beiden Handelstagen lassen nur wenig Hoffnung für dieses Szenario aufkommen. Tendenziell können Käufer im Bereich von 12.000 Punkten einen neuerlichen Long-Einstieg anvisieren.

Widerstände: 12.350 / 12.374 / 12.500 / 12.529 / 12.600 / 12.676

Unterstützungen: 12.280 / 12.200 / 12.135 / 12.000 / 11.913 / 11.800

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.265 Punkte; 14:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

