Das bayerische Photovoltaik-Unternehmen befindet sich seit Mitte März in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Mit dem Einstieg eines neuen Investors soll die finanzielle Aufstellung von Schletter langfristig neu geregelt werden.Die Schletter GmbH, die sich seit dem 19. März in einer Sanierung in Eigenverwaltung befindet, hat vor wenigen Tagen einen strukturierten Investorenprozess gestartet. Dabei sollen potenzielle Geldgeber ermittelt und gezielt angesprochen werden, wie das Kirchdorfer Photovoltaik-Unternehmen am Montag erklärte. Schletter-Geschäftsführer Tom Graf bezeichnete das Interesse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...