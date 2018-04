Magna intensiviert seine Beziehungen zu den größten Automobilherstellern in China. Gemeinsam mit der BAIC Group will man "eine intelligente elektrische Fahrzeugarchitektur für den chinesischen Markt entwickeln", hört man vom weltweit tätigen Automobilzulieferer. Die Vereinbarung wurde von Xu Heyi, C ...

Den vollständigen Artikel lesen ...