Der als wenig zimperlich bekannte John Bolton ist seit diesem Montag US-Sicherheitsberater. Kritiker fürchten die Eskalation sämtlicher Konflikte.

"Wir waren es nicht." An seinem ersten Arbeitstag als Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump muss John Bolton in eine ungewohnte Rolle schlüpfen und eine militärische Reaktion der USA auf eine außenpolitische Herausforderung eines Schurkenregimes dementieren.

Der 69-jährige US-Diplomat ist dafür bekannt, dass er bei Bedrohungen und Konflikten schnell zur Waffe greift. Wie sein Chef schießt auch Bolton in außen- und sicherheitspolitischen Fragen aus der Hüfte, liebt die Provokation und teilt die Welt entlang der Leitlinie "America First" in Freunde und Feinde der USA ein.

Doch für den Raketenangriff auf eine Militärbasis nahe der syrischen Stadt Homs ist die USA nicht verantwortlich, sagt das US-Verteidigungsministerium. Zugleich machte das Pentagon klar, dass man die Verantwortlichen für den angeblichen Giftgaseinsatz nahe der syrischen Hauptstadt zur Rechenschaft ziehen werde.

Zuvor hatte Trump den syrischen Diktator Bashar al-Assad in einem Tweet als "Tier" bezeichnet und gedroht, Assad und seine Helfershelfer in Moskau und Teheran würde einen "hohen Preis" für den Giftgaseinsatz zahlen. Erstmals machte der US-Präsident den Kreml-Chef Wladimir Putin direkt für den Einsatz der völkerrechtlich verbotenen Kampfstoffe verantwortlich.

Für Bolton wie für Trump kommt die Eskalation in Syrien zur Unzeit. Erst vor ein paar Tagen hatte der US-Präsident angekündigt, er wolle alle US-Truppen aus Syrien abziehen. Zugleich hat er sich jedoch deutlich gemacht, dass er anders als sein Vorgänger Barack Obama nicht vor einer militärischen Reaktion zurückschrecken werde, sollte Assad die "rote Linie" ...

