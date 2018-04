Im Arbeitskampf mit Fraport wollte die Gewerkschaft Verdi einen möglichen Streik eigentlich erst am Montag ankündigen. Auf der von der Gewerkschaft betriebenen Facebook-Seite "Damit Fliegen sicher bleibt" tauchte aber schon am Sonntag eine entsprechende Meldung auf. Demnach sollen "alle Tarifbeschäftigten, Auszubildenden und Praktikanten der Fraport AG sowie der FraGround, der FraCareS und der FPS" am Dienstag von 5 Uhr bis 18 Uhr die Arbeit niederlegen. Bis zum Abend war der Eintrag zwar wieder ... (Robert Sasse)

