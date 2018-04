In einem Interview mit der "Börsen-Zeitung" gesteht der Finanzvorstand der Deutschen Post, dass es noch Verbesserungsbedarf beim Frachtgeschäft gebe. Melanie Kreis sagt jedoch, es sei im letzten Jahr bereits eindeutig in die richtige Richtung gelaufen, was sich auch im laufenden Jahr fortsetzen soll. Klar sei aber auch, dass das Speditionsgeschäft zur Erreichung der eigens gesteckten Ziele bis 2020 einen deutlich größeren Beitrag abliefern müsse als noch 2017. Der operative Gewinn soll bis dahin ... (Robert Sasse)

