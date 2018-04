Obwohl Daimler mehr Autos verkauft als je zuvor und auch die Umsätze stimmen, enttäuscht die Aktie an den Märkten. Dafür sorgen unter anderem laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart rund um die Dieselaffäre, Schadenersatzklagen in den USA und Forderungen nach Entschädigungen von Speditionen in Europa. Auch viele der Aktionäre sind unzufrieden und zeigen dies heuer recht deutlich. Ein Analyst der Fondsgesellschaft DWS wirft dem Unternehmen etwa vor, dass der Aktienkurs trotz Rekordergebnissen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...