Oerlikon unterliegt nicht US-Sanktionenals Folge der US-Sanktionen gegen Viktor F. Vekselberg und Renova Group

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz - 09. April 2018 - Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Viktor F. Vekselberg und Renova Group, Moskau, mit Wirkung vom 6. April 2018 als speziell benannte Staatsangehörige im Rahmen der US-Sanktionen identifiziert.

Viktor F. Vekselberg ist indirekt mit 43,04 % an Oerlikon beteiligt. Nach den Vorschriften des OFAC des US-Finanzministeriums gilt Oerlikon weder als sanktioniertes noch als blockiertes Unternehmen, da die Beteiligung von Herrn Vekselberg weniger als 50 % beträgt. US-Personen und -Gesellschaften sowie alle anderen Personen und Gesellschaften sind daher in ihren Geschäften mit Oerlikon oder Investitionen in Oerlikon nicht eingeschränkt.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) entwickelt Werkstoffe, Anlagen und Oberflächentechnologien und erbringt spezialisierte Dienstleistungen, um Kunden leistungsfähige Produkte und Systeme mit langer Lebensdauer zu ermöglichen. Gestützt auf seine technologischen Schlüsselkompetenzen und sein starkes finanzielles Fundament setzt der Konzern sein mittelfristiges Wachstum fort, indem er drei strategische Faktoren umsetzt: Fokussierung auf attraktive Wachstumsmärkte, Sicherung des strukturellen Wachstums und Expansion durch zielgerichtete M&A-Aktivitäten. Oerlikon ist ein weltweit führender Technologie- und Engineering-Konzern, der sein Geschäft in drei Segmenten (Surface Solutions, Manmade Fibers und Drive Systems) betreibt und weltweit rund 15 000 Mitarbeitende an 186 Standorten in 37 Ländern beschäftigt. Im Jahr 2017 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 2,8 Mrd. und investierte CHF 107 Mio. in Forschung und Entwicklung.

