=== 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q, Vernier 07:40 DE/Varta AG, ausführliches Jahresergebnis, Ellwangen *** 08:45 FR/Industrieproduktion Februar PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil in Sachen "Gewerbesteuer", Karlsruhe 10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, HV, Weimar 10:30 CN/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Tsinghua University School of Economics and Management, Peking *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2026 mit Kupon von 0,10% über 0,5 Mrd EUR *** 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ukraines Staatspräsident Poroschenko, PK nach gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Februar 13:00 DE/Bundesregierung, Kabinettsklausur (bis 11.4.), Schloss Meseberg *** 14:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil in Sachen "Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer", Karlsruhe *** 14:30 US/Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm - DE/Verdi, flächendeckende Warnstreiks in allen Bundesländern für alle Bereiche des öffentlichen Dienstes, u.a. Arbeitsniederlegungen am Frankfurter Flughafen ===

