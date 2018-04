Bei der Bundestagswahl hat die SPD in Ostdeutschland schlechter als die AfD abgeschnitten. Martin Dulig soll nun gegen den Niedergang ankämpfen.

Der SPD-Vorstand hat einstimmig den sächsischen SPD-Chef und Landeswirtschaftsminister Martin Dulig zum Ostbeauftragten gewählt, um den Niedergang der Partei in Ostdeutschland zu stoppen. "Wir füllen jetzt den Begriff der Erneuerung mit Leben", teilte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag in Berlin mit. Dazu gehöre es, auch in Gegenden, in denen die SPD nicht mehr stark genug ...

