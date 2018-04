Die britische Investmentfirma wird den Strom für fünf Jahre an den auf Sardinien ansässigen Energieversorger Ego verkaufen. Die fünf Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 40 Megawatt werden in der Nähe von Cagliari errichtet und sollen im dritten Quartal dieses Jahres in Betrieb gehen.Octopus Investments hat einen Stromabnahmevertrag (PPA) über fünf Jahre mit dem italienischen Versorger Ego unterzeichnet. Der Solarstrom soll aus den fünf Photovoltaik-Anlagen des britischen Finanziers bei Cagliari auf Sardinien mit insgesamt 40 Megawatt Leistung stammen, wie der Stromversorger am Montag ...

