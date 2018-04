Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: ElringKlinger AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung ElringKlinger AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.05.2018 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-04-09 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ElringKlinger AG Dettingen / Erms Korrektur zur Einladung der 113. ordentlichen Hauptversammlung der ElringKlinger AG In die Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 3. April 2018 hat sich ein Fehler eingeschlichen. Nachstehend die korrigierte Passage: *Tagesordnungspunkt 1* Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des gemeinsamen Lageberichts für den ElringKlinger-Konzern und die ElringKlinger AG für das Geschäftsjahr 2017, des Berichts des Aufsichtsrats und der erläuternden Angaben des Vorstands gemäß den §§ 289a Abs. 1, 315a Handelsgesetzbuch sowie des Berichts des Aufsichtsrats, des Corporate-Governance- und des Vergütungsberichts Die vorgenannten Unterlagen und der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter Investor Relations bzw. Hauptversammlung abrufbar. Ferner werden diese in der Hauptversammlung zugänglich sein. Dettingen/Erms, im April 2018 *ElringKlinger AG* _Der Vorstand_ 2018-04-09 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ElringKlinger AG Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen/Erms Deutschland Telefon: +49 7123 72488279 Fax: +49 7123 724858279 E-Mail: hauptversammlung@elringklinger.com Internet: http://www.elringklinger.com ISIN: DE0007856023 WKN: 785602 Börsen: Auslandsbörse(n) Xetra, Berlin, Duesseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Muenchen, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 672519 2018-04-09

