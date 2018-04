DJ DGAP-HV: SAP SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.05.2018 in Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: SAP SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung SAP SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.05.2018 in Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-04-09 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. SAP SE Walldorf Wertpapierkennnummer: 716 460 ISIN-Nr.: DE 000 7 164 600 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am *Donnerstag, den 17. Mai 2018, um 10:00 Uhr (Mitteleuropäischer Sommerzeit - MESZ) in der SAP Arena, An der Arena 1, 68163 Mannheim*, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Inhaltsübersicht I. *Tagesordnung* 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts der SAP SE, einschließlich des darin enthaltenen Vergütungsberichts und der darin enthaltenen Erläuterungen des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB), sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2017 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2017* 3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017* 4. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* 5. *Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder* 6. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018* 7. *Nachwahlen zum Aufsichtsrat* 8. *Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien unter Herabsetzung des Grundkapitals* 9. *Änderung von § 10 der Satzung zur Flexibilisierung der Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder* II. *Angaben zu Punkt 7 der Tagesordnung* III. *Bericht des Vorstands zu Punkt 8 der Tagesordnung* IV. *Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung* I. *TAGESORDNUNG* 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts der SAP SE, einschließlich des darin enthaltenen Vergütungsberichts und der darin enthaltenen Erläuterungen des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB), sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2017 Diese Unterlagen und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind über die Internetadresse www.sap.de/hauptversammlung zugänglich und liegen während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand am 21. Februar 2018 aufgestellten Jahresabschluss gemäß § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) am 21. Februar 2018 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zugleich hat der Aufsichtsrat den Konzernabschluss gebilligt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses und eine Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung ist deshalb nach § 173 Abs. 1 AktG nicht erforderlich. Auch die übrigen vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung lediglich zugänglich zu machen und sollen nach § 176 Abs. 1 Satz 2 AktG in dieser erläutert werden, ohne dass es - abgesehen von der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns - einer Beschlussfassung hierzu bedarf. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Der im Jahresabschluss ausgewiesene Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR 10.029.819.971,70 wird wie folgt verwendet: Ausschüttung einer = EUR 1.670.767.340,20 Dividende von EUR 1,40 je dividendenberechtigte r Stückaktie Einstellung in andere EUR 0,00 Gewinnrücklagen und Vortrag des = EUR 8.359.052.631,50 Restbetrags auf neue Rechnung Die Dividendensumme und der auf neue Rechnung vorzutragende Restbetrag in vorstehendem Beschlussvorschlag basieren auf dem am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses (dem 21. Februar 2018) dividendenberechtigten Grundkapital in Höhe von EUR 1.193.405.243,00, eingeteilt in 1.193.405.243 Stückaktien. Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern. In diesem Fall wird von Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet, der unverändert eine Ausschüttung von EUR 1,40 je dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht. Die Anpassung erfolgt dabei wie folgt: Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme vermindert, erhöht sich der auf neue Rechnung vorzutragende Betrag entsprechend. Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme erhöht, vermindert sich der auf neue Rechnung vorzutragende Betrag entsprechend. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag (im Sinne der maßgeblichen Regelungen des BGB), das heißt am Dienstag, den *22. Mai 2018*, fällig. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 5. *Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder* Die Hauptversammlung vom 12. Mai 2016 hatte das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder gebilligt. Aufgrund der verhältnismäßig niedrigen Zustimmungsquote und unter Berücksichtigung der Rückmeldungen von Investoren hat der Aufsichtsrat gleichwohl entschieden, einzelne Regelungen der Vorstandsvergütung zu ändern. Namentlich wurden Regelungen zum Abfindungs-Cap sowie zu vertraglichen Rückforderungsansprüchen (sogenannte Clawback-Klauseln) eingeführt. Außerdem umfasst die kurzfristige variable Vergütung ab dem Jahr 2018 keine Ermessenskomponente mehr, und die maximale Zielerreichung wurde herabgesetzt. Die letzten Änderungen hat der Aufsichtsrat am 21. Februar 2018 beschlossen. Auch der Vergütungsbericht wurde in diesem Zusammenhang grundlegend überarbeitet; er enthält detaillierte Informationen zur Vorstandsvergütung und geht auch auf die zwischenzeitlich vorgenommenen Veränderungen der Vorstandsvergütung ein. Das geltende Vergütungssystem mit den jüngsten Änderungen vom 21. Februar 2018 soll der Hauptversammlung nach § 120 Abs. 4 AktG erneut zur Billigung vorgelegt werden. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Die Hauptversammlung billigt das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder, das im Vergütungsbericht dargestellt ist. Der Vergütungsbericht, in dem das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder dargestellt ist, findet sich im Integrierten Bericht 2017. Der Integrierte Bericht ist über die Internetadresse www.sap.de/hauptversammlung zugänglich und liegt während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. 6. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018* Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf eine entsprechende Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten der Hauptversammlung beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014) auferlegt wurde. 7. *Nachwahlen zum Aufsichtsrat* Durch Beschluss des Amtsgerichts Mannheim vom 21. Juni 2017 ist Frau Aicha Evans an Stelle von Herrn Jim Hagemann Snabe, der zuvor sein Amt niedergelegt hatte, zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft bestellt worden. Frau Aicha Evans soll nun durch die Hauptversammlung für

den Rest der Amtszeit von Herrn Jim Hagemann Snabe in den Aufsichtsrat gewählt werden. Außerdem hat Herr Prof. Dr. Wilhelm Haarmann sein Amt mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung am 17. Mai 2018 niedergelegt. An Stelle von Herrn Prof. Dr. Wilhelm Haarmann soll für den Rest seiner Amtszeit Frau Dr. Friederike Rotsch in den Aufsichtsrat gewählt werden. Ferner hat Frau Prof. Anja Feldmann, Ph. D., ihr Amt mit Wirkung zum 31. Dezember 2018 niedergelegt. An Stelle von Frau Prof. Anja Feldmann soll Herr Gerhard Oswald mit Wirkung ab dem 1. Januar 2019 und für den Rest der Amtszeit von Frau Prof. Anja Feldmann in den Aufsichtsrat gewählt werden. Herr Gerhard Oswald ist zum Ablauf des 31. Dezember 2016 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden, sodass die aktienrechtlich vorgesehene zweijährige Wartezeit (§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AktG) am 31. Dezember 2018 und damit vor Beginn der vorgesehenen Amtszeit als Aufsichtsrat endet. Außerdem hat Herr Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Klaus Wucherer sein Amt mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung am 17. Mai 2018 niedergelegt. An Stelle von Herrn Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Klaus Wucherer soll für den Rest seiner Amtszeit Frau Diane Greene in den Aufsichtsrat gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden Personen als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der SAP SE zu wählen (wobei die Wahl jeweils als Einzelwahl erfolgen soll): a) Frau Aicha Evans, Senior Vice President und Chief Strategy Officer, Intel Corporation, Santa Clara, Kalifornien, USA, wohnhaft in Los Gatos, Kalifornien, USA, für die Zeit ab Beendigung der Hauptversammlung am 17. Mai 2018 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, längstens jedoch bis zum 20. Mai 2020, b) Frau Dr. Friederike Rotsch, Group General Counsel und Leiterin Recht und Compliance, Merck KGaA, Darmstadt, wohnhaft in Königstein im Taunus, für die Zeit ab Beendigung der Hauptversammlung am 17. Mai 2018 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, längstens jedoch bis zum 20. Mai 2020, c) Herrn Gerhard Oswald, Geschäftsführer der Oswald Consulting GmbH, Walldorf, Lehrbeauftragter an der Technischen Universität München, wohnhaft in Walldorf, für die Zeit ab dem 1. Januar 2019 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, längstens jedoch bis zum 20. Mai 2020, sowie d) Frau Diane Greene, Chief Executive Officer und Leiterin des Bereichs Google Cloud, Google LLC, Mountain View, Kalifornien, USA, sowie Mitglied des Board of Directors, Alphabet, Inc., Mountain View, Kalifornien, USA, wohnhaft in Stanford, Kalifornien, USA, für die Zeit ab Beendigung der Hauptversammlung am 17. Mai 2018 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, längstens jedoch bis zum 20. Mai 2020. Diese Wahlvorschläge beruhen auf entsprechenden Vorschlägen des Nominierungsausschusses, berücksichtigen die vom Aufsichtsrat beschlossenen Ziele für seine Zusammensetzung und streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Zugleich wird damit auch das vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung erarbeitete Diversitätskonzept umgesetzt. Die aktuellen Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und das Kompetenzprofil, einschließlich des Stands seiner Umsetzung, sind im Corporate-Governance-Bericht zum Geschäftsjahr 2017 dargestellt. Dieser ist im Integrierten Bericht 2017 enthalten und Bestandteil der unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen, die über die Internetadresse www.sap.de/hauptversammlung zugänglich sind und während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen. Das Diversitätskonzept wird in der Erklärung zur Unternehmensführung für das Geschäftsjahr 2017 beschrieben, die über die Internetadresse www.sap.com/corporate-de/investors/governance zugänglich ist und ebenfalls während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegt. Mit Bezug auf Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird erklärt: Frau Aicha Evans ist gegenwärtig bereits Mitglied des Aufsichtsrats der SAP SE. Herr Gerhard Oswald berät die SAP SE gegenwärtig im Rahmen eines zwischen der Oswald Consulting GmbH und der SAP SE bestehenden Beratungsvertrags. Die Laufzeit des Beratungsvertrags endet mit Ablauf des 31. Dezember 2018 und damit vor Beginn der vorgesehenen Amtszeit von Herrn Gerhard Oswald als Aufsichtsrat der SAP SE. Frau Diane Greene ist Leiterin des Bereichs Google Cloud. In dieser Funktion ist sie die Hauptansprechpartnerin für SAP bei Google im Hinblick auf die zwischen den beiden Unternehmen bestehende strategische Partnerschaft im Cloud-Bereich. Im Übrigen stehen Frau Aicha Evans, Frau Dr. Friederike Rotsch, Herr Gerhard Oswald und Frau Diane Greene nach Einschätzung des Aufsichtsrats in keiner für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur SAP SE oder deren Konzerngesellschaften, den Organen der SAP SE oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der SAP SE beteiligten Aktionär. Die Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG über die Mitgliedschaften von Frau Aicha Evans, Frau Dr. Friederike Rotsch, Herrn Gerhard Oswald und Frau Diane Greene in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und ihre Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sowie Lebensläufe der Kandidaten sind nachfolgend unter Ziffer II. ('Angaben zu Punkt 7 der Tagesordnung') zu finden. Zu den Aufsichtsratswahlen wird zudem auf das Folgende hingewiesen: Nach Art. 40 Abs. 2 und Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 (SE-Verordnung), § 17 SE-Ausführungsgesetz (SEAG), § 21 Abs. 3 SE-Beteiligungsgesetz, Teil II Ziffer 2 und 3 der Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SAP SE vom 10. März 2014 sowie § 10 Abs. 1 der Satzung der SAP SE besteht der Aufsichtsrat der SAP SE aus achtzehn Mitgliedern. Neun Mitglieder werden als Vertreter der Anteilseigner von der Hauptversammlung gewählt. Weitere neun Mitglieder werden als Vertreter der Arbeitnehmer gemäß der vorstehend genannten Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SAP SE bestellt. Zudem müssen gemäß § 17 Abs. 2 SEAG Frauen und Männer im Aufsichtsrat der SAP SE jeweils mit einem Anteil von mindestens 30 % vertreten sein. Der Mindestanteil von jeweils 30 % an Frauen und Männern im Aufsichtsrat ist bei erforderlich werdenden Neubesetzungen einzelner oder mehrerer Sitze im Aufsichtsrat zu beachten. Ein Widerspruch gegen die Gesamterfüllung nach § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG ist weder von der Seite der Anteilseignervertreter noch von der Seite der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat erklärt worden. Sofern das Mindestanteilsgebot nach § 17 Abs. 2 SEAG auf den Gesamtaufsichtsrat zu beziehen ist, müssten im Aufsichtsrat der SAP SE bei Anwendung der Rundungsvorschrift nach § 96 Abs. 2 Satz 4 AktG mindestens fünf Sitze von Frauen und fünf Sitze von Männern besetzt sein, um das Mindestanteilsgebot zu erfüllen. Sofern sich das Mindestanteilsgebot nach § 17 Abs. 2 SEAG nur auf die Seite der Anteilseigner bezieht, müssten im Aufsichtsrat der SAP SE auf der Seite der Anteilseigner bei Anwendung der Rundungsvorschrift nach § 96 Abs. 2 Satz 4 AktG mindestens drei Sitze von Frauen und drei Sitze von Männern besetzt sein, um das Mindestanteilsgebot zu erfüllen. Derzeit gehören dem Aufsichtsrat auf der Seite der Anteilseigner drei Frauen und sechs Männer und auf der Seite der Arbeitnehmer zwei Frauen und sieben Männer an. Ohne Berücksichtigung der von Frau Aicha Evans, Frau Prof. Anja Feldmann, Herrn Prof. Dr. Wilhelm Haarmann und Herrn Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Klaus Wucherer besetzten Aufsichtsratssitze gehören der Seite der Anteilseigner eine Frau und vier Männer an. Bei einer solchen Sitzverteilung zwischen Frauen und Männern müssen in jedem Fall bei Nachwahlen zum Aufsichtsrat durch die Hauptversammlung auf der Seite der Anteilseignervertreter mindestens zwei Frauen gewählt werden. Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats tragen dem Rechnung, unabhängig davon, ob man das Mindestanteilsgebot nach § 17 Abs. 2 SEAG auf den Gesamtaufsichtsrat oder nur auf die Seite der Anteilseigner bezieht. Sofern die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats von der Hauptversammlung angenommen werden, werden dem

