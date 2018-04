Nachdem es für Borussia Dortmund sportlich in den letzten Wochen mehr als schlecht lief, begab sich auch der Aktienkurs auf eine anhaltende Talfahrt. Beim Spiel am Sonntag gelang es dem Verein, gegen den VfB Stuttgart endlich wieder mal nicht zu enttäuschen. Mit einem 3:0 sichern die Borussen sich den dritten Platz in der Tabelle und damit ihre Chance auf das Ticket zur Champions League. Grund zur Euphorie ist das aber noch nicht, denn Experten waren trotz des eindeutigen Ergebnisses mit der ... (Robert Sasse)

