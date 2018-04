In den USA testet BMW derzeit allem Anschein nach ein neues Geschäftsmodell. Kunden können dabei in einer Art Autoflatrate Autos für eine monatliche Gebühr nutzen, statt sich einen Wagen zu kaufen. Der Vorteil dabei ist, dass jeder aus einer Vielzahl von Fahrzeugen wählen und diese bei Bedarf auch wechseln kann. Ein Auto wird bequem per App bestellt und von einem Chauffeur geliefert. Genannt wird der Dienst "Access by BMW". Das klingt auf den ersten Blick sehr gut, doch das Angebot richtet sich ... (Robert Sasse)

