Der Aktienkurs der Deutschen Bank hat mit einem kräftigen Plus auf den Chefwechsel reagiert. Analysten sind aber noch nicht überzeugt.

Die Börse honoriert den Chefwechsel bei der Deutschen Bank: Der Aktienkurs reagierte am Montag zwischenzeitlich mit einem Plus von 4,7 Prozent. Der Aufsichtsrat des Frankfurter Instituts hatte am späten Sonntagabend Christian Sewing zum Nachfolger von John Cryan bestimmt.

Anleger reagierten erleichtert auf die Entscheidung, den bisherigen Co-Leiter des Privatkundengeschäfts an die Spitze der Bank zu befördern und so die Ära Cryan vorzeitig zu beenden - ebenso wie die Führungskrise der vergangenen zwei Wochen.

Analysten dagegen sind von der Lösung noch nicht vollends überzeugt. "Der neue CEO signalisiert zwar Kontinuität", heißt es in einer Studie von Morgan Stanley. Denn Sewing kenne die Deutsche Bank sehr gut, seit er dort Ende der 80er-Jahre seine Berufskarriere begonnen hat.

Doch gleichzeitig werfe die Entscheidung Fragen über die künftige Ausrichtung der Bank auf - vor allem mit Blick auf das Investmentbanking des Instituts. Sewing sei schließlich vor allem mit dem Privatkundengeschäft vertraut.

