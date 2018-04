Der deutsche Aktienmarkt gibt seine zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab. Die Nervosität nimmt angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China zu.

Der Handelsstreit zwischen den Regierungen in Washington und Peking hat auch zu Wochenbeginn die Anleger nicht losgelassen. Nach einer freundlichen Eröffnung lagen die Kurse am Nachmittag kaum verändert: Der Dax notierte bei 12.242 Punkten und der Euro Stoxx 50 bei 3408 Zählern. "Der Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt im Fokus", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensberater QC Partners.

Zunächst habe die Hoffnung auf eine Lösung auf diplomatischer Ebene überwogen. Doch bis konkrete Ergebnisse vorliegen, könne es noch dauern. Vor allem die Erleichterung über den Chefwechsel bei der Deutschen Bank hatte am Morgen für gute Stimmung gesorgt.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende getwittert, er rechne im Zollstreit mit Zugeständnissen Chinas. Auch Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow bemühte sich, die Furcht vor einem Handelskrieg zu dämpfen. Allerdings kam aus China Gegenfeuer. Ministerpräsident Li Keqiang warnte die US-Regierung vor Folgen über den wirtschaftlichen Bereich hinaus. Alleingänge von Staaten gefährdeten Frieden und Stabilität in der Welt, sagte Li bei einem Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Peking.

Bei der Deutschen Bank setzen die Anleger ihre Hoffnungen in den neuen Chef Christian Sewing, der am Sonntag mit sofortiger Wirkung die Leitung des Geldhauses übernahm. Der Aktienkurs kletterte zunächst um 4,7 Prozent auf 11,88 Euro. Doch dann machte sich Ernüchterung breit. Am Nachmittag war das ...

