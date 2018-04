Wie weit greift der Handelskonflikt USA-China in die Gemütslage der Anleger? Und was ist, wenn er eskaliert? Erhöht die FED dann noch die Zinsen (weiter)? Was wäre wenn... Ein Update mit Dirk Heß von der Citigroup und Antje Erhard. Man merke, dass der Handelskonflikt auf die Stimmung der Anleger drückt, Dirk Heß von der Citigroup im Gespräch mit Antje Erhard. Doch was sind Alternativen zu Aktien? Und reiten die Bullen nun langsamer? Ansichten und Einsichten aus dem Investmentbarometer....