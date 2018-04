Commerzbank landet erneut vor der Deutschen Bank

Die Handelsaktivität bei strukturierten Wertpapieren ist zum Ende des ersten Quartals an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zurückgegangen. Die Börsenumsätze in Zertifikaten und Hebelprodukten lagen bei 3,5 Mrd. Euro. Dies entsprach laut Angaben des Branchenverbandes DDV einem Rückgang von 11,3 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Bei den Marktanteilen nach Börsenumsätzen der Emittenten von strukturierten Wertpapieren wurden einige Verschiebungen auf den ersten fünf Plätzen ausgemacht. Allerdings nicht an der Spitze. In der Emittentenrangliste konnte sich die Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) erneut Platz eins sichern (Marktanteil: 14,1 Prozent). Dahinter folgte die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) mit einem Marktanteil von 12,7 Prozent. Neuer Dritter ist Vontobel.

Den vollständigen Artikel lesen ...