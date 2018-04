Mainz (ots) -



Woche 15/18 Dienstag, 10.04.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.50 Die Amerika-Saga Cowboys und Indianer



6.35 Die Amerika-Saga Einwanderer und Wolkenkratzer



7.20 Die Amerika-Saga Ölbarone und Mafiosi



8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.05 Die Amerika-Saga Pleiten, Sand und Hunger



8.50 Die Amerika-Saga Arsenal der Freiheit



9.35 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Der Aufstieg aus der Gosse Deutschland 2017



10.20 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Der Sturz des Paten Deutschland 2017



11.05 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Ruhm und Tod Deutschland 2017



11.35 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde Großbritannien 2009



12.20 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.35 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Ungekrönte Königinnen Deutschland 2016



14.20 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Schöner Schein Deutschland 2016



15.05 Die großen Diktatoren Hitler



15.50 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Künstler Deutschland 2010



16.35 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Soldat Deutschland 2010



17.20 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der "Führer" Deutschland 2010



18.05 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Kriegsherr Deutschland 2010



18.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017



Bitte Beginnzeitkorrekturen und neue Beginnzeiten beachten: 22.25 ZDF Expedition Mission X - Wettlauf der Giganten Deutschland 2006



23.10 ZDF Expedition Mission X - Lohn des Schreckens Deutschland 2006



23.55 Terra X Mission X - Durchbruch bei Suez Durchbruch bei Suez Deutschland 2006



0.35 heute journal



1.05 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017



1.50 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 2017



2.35 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator



3.20 Syriens Folterhölle Die Vermissten des Assad-Regimes Frankreich 2017



4.05 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika



4.50 ZDF-History Entführt in der Wüste Deutschland 2017







