Die Unterstützung im SP500 hält bereits eine Woche und mein Trading beschränkt sich daher vornehmlich auf Range-Trading. Seit meinem letzten Beitrag hat sich daher nicht viel an der Preisrange geändert. Was einen Trend (oder Strecke machen) angeht, muss also noch geduldig gewartet werden. Auf was ich hierbei genau warte, erörtere ich in dieser Chartanalyse für Sie. Trading-Range im Tageschart, A und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...