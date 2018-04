Mainz (ots) -



Woche 15/18 Donnerstag, 12.04.



Bitte neue Beginnzeiten beachten:



7.15 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015



8.00 ZDFzoom Piraten in Nadelstreifen Wie Reeder, Banker und Politiker den Steuerzahler ausnehmen Deutschland 2018



8.30 ZDFzoom Inside Deutsche Bank - Gigant ohne Zukunft? Deutschland 2017



9.15 Tod eines Bankers



10.00 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 2016



10.45 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik Deutschland 2016



11.30 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub online Deutschland 2018



12.15 Kriminelle Karrieren Jordan Belfort - Der Wolf of Wall Street Deutschland 2016



13.00 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016



13.45 ZDF-History Entführt in der Wüste Deutschland 2017



14.30 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017



15.15 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika



16.00 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 2017



16.45 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator



( weiterer Ablauf ab 17.30 Uhr wie vorgesehen )



