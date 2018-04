Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 12. April 2018 (Woche 15)/09.04.2018



Nachgelieferte Gäste für SR beachten!



20.15 SR: SAARTALK



Gäste: Dr. Hermann Becker, Rosemarie Clarner und Dr. Heino Klingen



Sonntag, 06. Mai 2018 (Woche 19)/09.04.2018



17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?



Moderation: Jens Hübschen



Folge 73



In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" treten wieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegen ein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen die Kandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragen über Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus der heimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionen zwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auch Überraschende aus dem Südwesten. Die Kandidaten verbindet alle eine besondere Geschichte mit ihrer Heimat.



In der heutigen Folge tritt das Team: "Wiedersehen mit Rock 'n' Roll" aus Rheinland-Pfalz gegen das "Team Zwei Herzen für Rentiere" ebenfalls aus Rheinland-Pfalz an.



Die Experten in der Sendung sind diesmal: Sportmoderatorin Julia Scharf für Sport und Gesundheit,



Musiker Giovanni Zarrella für Kultur und Medien und Weinsommelier Natalie Lumpp für Essen und Trinken.



Dienstag, 15. Mai 2018 (Woche 20)/09.04.2018



Tagestipp



22.30 Schreinerei Fleischmann und Freunde mit Alice Hoffmann und Timo Sturm



Jean und Vanessa haben einen Mitbewohner. Solange ihr Herrchen im Krankenhaus liegt, ist die Papageiendame Lora in der Werkstatt untergeschlüpft - und nervt Jean mit ihren zweifelhaften Sprachkunststücken. Nur als sie ihr Talent für etwas Gutes einsetzen soll, ziert sie sich.



Jean hat zum großen Fleischmann-Garten-Grillfest geladen, Vanessa alles optimal dafür vorbereitet und jeden Augenblick werden die Gäste kommen. Dummerweise entdeckt Jean genau in diesem Moment die Cannabis-Plantage, die Vanessa im Garten angelegt hat. Im Auftrag ihres Neffen Oli.



Gast der Sendung ist der Hüffelsheimer Teenie-Versteher Matthias Jung.



