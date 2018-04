Das deutsche Biotech-Unternehmen Morphosys bereitet den Gang an die US-Technologiebörse Nasdaq vor. Wie die Gesellschaft am heutigen Montag bekannt gab, ist die Ausgabe von bis zu 8,3 Millionen American Depositary Shares ("ADS") eingeleitet worden. Jedes dieser Papiere soll ein Viertel einer Morphosys-Stammaktie repräsentieren. Die beteiligten Konsortialbanken sollen zudem eine Option erhalten, bis zu 1,245 Millionen weitere Aktien zu kaufen. Die den ADS unterliegenden neuen Stammaktien werden aus dem genehmigten Kapital 2017-II von Morphosys unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre ausgegeben und repräsentieren (einschließlich der Option der Konsortialbanken zum Kauf weiterer ADS) bis zu 8,1 Prozent des Grundkapitals von Morphosys vor Vollzug des Angebots, so eine Mitteilung.

