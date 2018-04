BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Wahlsieg von Ministerpräsident Viktor Orban in Ungarn erwartet die CDU eine intensive Fortführung der politischen Richtungsdebatte innerhalb der Europäischen Volkspartei (EVP). Die CDU vertrete auch innerhalb der EVP ganz klar die Position, dass die Europäische Union mehr sei als eine reine Währungs- oder Wirtschaftsunion, sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin. Die EU sei eine Werteunion und darüber gebe es "erkennbar auch immer wieder Diskussionen mit der Partei von Viktor Orban innerhalb der EVP."

Diese Debatten werde die CDU fortsetzen und dabei ihre Positionen zum Ausdruck bringen, sagte Kramp-Karrenbauer. Die EVP insgesamt sei der richtige Ort, "um darüber zu streiten". Es gehe hier um den eigenen Kompass und die eigene Richtung.

Merkel gratuliert

Das Abschneiden von Orban - er hatte bei der Parlamentswahl am Wochenende rund zwei Drittel der Stimmen erreicht - führte Kramp-Karrenbauer zum einen auf die gute Rückkoppelung seiner Fidesz-Partei in die Bevölkerung zurück. Gleichzeitig habe es aber auch eine Schwäche der Opposition gegeben. Diese habe es nicht geschafft, bei der Wahl ihre Kräfte zu bündeln.

Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte Orban zum Wahlsieg. "Ungarn und Deutschland sind durch eine langjährige und fruchtbare gemeinsame Geschichte und Partnerschaft eng verbunden", erklärte die CDU-Vorsitzende. Orban könne sich "weiterhin auf Deutschland als zuverlässigen Partner verlassen, um die europäische und die bilaterale Agenda voranzubringen."

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2018 09:43 ET (13:43 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.