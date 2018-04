Außerdem würden 14 weitere Einrichtungen auf die Sanktionsliste aufgenommen. Die russische Regierung plant unterdessen Vergeltungsmaßnahmen gegen die verschärften Sanktionen der USA und will den von den US-Strafmaßnahmen betroffenen heimischen Unternehmen schnell helfen, sagte Medwedew. US-Geheimdienste gehen nämlich von einer klaren Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf 2016 mit Hacker-Angriffen und Propaganda aus. Dies habe zum Ziel gehabt, die Wahl zugunsten des späteren Präsidenten Donald Trump zu beeinflussen. Russland bestreitet dies. Damit bahnt sich über den Handelsstreit mit China ein weiterer Konflikt an und dürfte zur Verunsicherung weltweiten aller Börsen beitragen.

Konflikte unter allen drei Großmächten

Ein Blick auf den Wochenchartverlauf offenbart eine tief rote Wochenkerze, die sogar an die Zwischenstände aus Oktober/November letzten Jahres heranreicht. Aber auch der langfristige Abwärtstrend bestehend seit 2008 vermochte zuletzt keine höheren ...

