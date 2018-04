Am vergangenen Freitag fiel der Dow Jones mal wieder unter 24.000 Punkte. Er ging mit Abschlägen von 2,34 Prozent aus dem Handel. Heute dürfte er sich aber wieder ein Stück weit davon erholen. Alles zu den Indikationen des Dow und den wichtigsten Themen des Tages erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.