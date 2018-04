Mit seinen Ryzen-Prozessoren konnte AMD für ordentlich Wirbel sorgen und dem ewigen Konkurrenten Intel ordentlich Marktanteile stehlen. Überzeugt von der Hardware ist allem Anschein nach auch Yahoo. Das Unternehmen kündigte an, künftig in Japan auf Server des Typs PowerEdge R6415 von Dell mit AMD-CPUs zu setzen. Es handelt sich um Single-Socket-Systeme mit 32 Kernen und 64 Threads, die einzelnen Kerne takten mit 2,0 GHz, per Boost erreichen sie maximal 2,55 GHz. Es handelt sich mit um die schnellsten ... (Robert Sasse)

