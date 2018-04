Es ist ein Novum für Siemens. Erstmals in der Geschichte des Unternehmens kommt eine Frau an die Spitze des Regionalstandorts in Düsseldorf. Die 35-jährige Sabrina Herrmann übernimmt das Zepter von Udo Bremer, der Siemens nach mehr als 35 Jahren verlässt. Dessen erfolgreiche Arbeit wurde bei der Staffelübergabe vor etwa 100 Gästen von Vertretern der Wirtschaft und der Politik gewürdigt. Sabrina Herrmann studierte Maschinenbau an der Hochschule Aachen und wechselte im Jahr 2008 zu Siemens. Dort ... (Robert Sasse)

