Die Deutsche Bank erhält mit Christian Sewing einen neuen Cheflenker. Vorher schon hatte es in der Ebene direkt unter zwei stellvertretende Vorstandsvorsitzende gegeben. Der eine davon war Dr. Marcus Schenck, der zusammen mit Garth Ritchie verantwortlich für den Unternehmensbereich Unternehmens- und Investmentbank war. Schenk hatte dem Aufsichtsrat schon vor Ostern signalisiert, dass er zur Hauptversammlung in diesem Jahr ausscheiden wolle. Somit war Schenck für die Alternativ-Besetzung für Cryan wohl aus dem Spiel. Der zweite stellvertretende Vorstandsvorsitzende war bisher Christian Sewing. Der Aufsichtsrat hat sich also für eine interne Besetzung entschieden.



Positiv ist, dass Sewing noch recht jung ist. Geboren im Jahr 1970 ist er etwa zehn Jahre jünger als sein Vorgänger John Cryan. Positiv ist auch, dass Sewing als langjähriger Mitarbeiter der Deutschen Bank intern sehr gut Bescheid wissen und auch gut vedrahtet sein dürfte, um sofort Vollgas zu geben. Doch dieser Vorteil kann auch als Nachteil eingestuft werden. Denn Sewing ist schon seit Anfang 2015 im Vorstand der Deutschen Bank und damit zumindest mitverantwortlich für die Entwicklung der Bank in den vergangenen Jahren. Man kann sich die Frage stellen, ob ein frischer Kopf von außen nicht eine überzeugendere Gallionsfigur für den Neuaufbruch der Deutschen Bank gewesen wäre. Desweiteren darf man sich die Frage stellen, ob Sewings Inthronisierung als Spitzenpersonalie für einen echten Neubeginn schon ausreicht. Nun liegt es an Sewing, der Bank abseits von Aspekten wie Risiko- und Kostenmanagement auch eine Wachstumsstory einzuhauchen.



Walter Tissen