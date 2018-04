Zürich (ots) - Bei einer Relocation nach Zürich oder einem

Aufenthalt ab 14 Tagen in Zürich, ist eine möblierte Wohnung an

zentraler Lage oft die bevorzugte Wohn-Lösung für die erste Zeit. Die

angebotenen Wohnungen unterscheiden sich stark bei Komfort, Zustand,

Lage, Wohnqualität, Gesundheit, Sicherheit, All-inklusive Mieten und

Dienstleistungen. Die PABS Résidences + Appartements AG bietet

komfortable und kostengünstige möblierte Wohnungen mit asap-geprüfter

Qualität. Die Wohnungssuche im Internet findet man unter

http://www.pabs.ch



Vorteile der Partnerschaft mit zertifiziertem Qualitäts-Anbieter:



Die PABS Résidences + Appartements AG ist asap-zertifizierter

Qualitätsanbieter von möblierten Wohnungen für die Schweiz. Dieser

weltweit geprüfte Qualitäts- und Service-Standard von "the

association of serviced apartment providers" sichert gute

Kunden-Zufriedenheit sowie Wohnqualität durch den geprüft hohen

Standard bei Dienstleistungen, Komfort, Gesundheit und Sicherheit:

http://ots.ch/3gYag3



Wohnqualität und Zufriedenheit sind entscheidend bei Relocation:



Das Gelingen eines Neuzuzugs nach Zürich wird stark beeinflusst

durch die Wohnqualität zu Beginn und in der ersten Phase. Damit der

Start reibungslos und optimal gelingt, wird oft eine minutenschnell

buchbare, qualitätsgeprüfte und kostengünstige möblierte Wohnung von

PABS gewählt. Bei temporären Aufenthalten in Zürich ab 14 Tagen lohnt

sich dieselbe Lösung, aus ähnlichen Gründen. Für die möblierte

Wohnung sprechen auch wichtige Vorteile im Vergleich zu einem

Hotelaufenthalt (Komfort, Privatsphäre, gewichtige Kostenvorteile bei

Unterkunft und Essen, usw.).



Die Angebote von PABS überzeugen durch Komfort, durch zeitgemässe

kostengünstige faire Mietpreise (all-inklusive) und durch komfortable

Einrichtungen zum kostengünstigen Kochen und Essen. Die

zertifizierten Dienstleistungen beinhalten minutenschnelles Buchen,

5-Sterne-Service, kompetenten Reparaturservice und

24-Stunden-Notfalldienst (7 Tage/Woche). Die Wohnungen werden durch

regelmässige Renovation aufgefrischt und im Komfort optimiert.



Die Zufriedenheit der Kunden mit der möblierten Wohnung ist das

erste Gebot für das PABS-Team.



