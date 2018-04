Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen geben die Gewinne am Montagnachmittag ab und drehen leicht ins Minus. Für die Aufschläge habe es keinen fundamentalen Grund gegeben, diese seien rein technisch bedingt gewesen, heißt es im Handel. Eine mögliche Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China bleibe das Hauptrisiko für die Märkte. Marktbeobachter gehen von anhaltend hoher Volatilität an den Börsen aus. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 12.212 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 3.405 nach unten.

Die russische Börse ist mit massiven Kursverlusten in die Woche gestartet. Hintergrund sind die am Freitag bekannt gegebenen US-Sanktionen gegen Firmen und Einzelpersonen. Damit werde Russland für seine Versuche bestraft, die westlichen Demokratien zu "untergraben", erklärte am Freitag das Finanzministerium in Washington. Zu den betroffenen sieben Oligarchen gehören Oleg Deripaska, Eigentümer des russischen Aluminiumkonzerns Rusal, und Wiktor Wechselberg. Die Moskauer Börse büßt 11,8 Prozent ein.

Die an der Londoner Börse gelisteten EN+ brechen um rund 40 Prozent ein. EN+ ist die von Oleg Deripaska kontrollierte Energie-Holdinggesellschaft, die wiederum Mehrheitsaktionär von Rusal ist. EN+ hat am Morgen bekanntgegeben, dass die Inklusion auf der jüngsten US-Sanktionsliste mit hoher Wahrscheinlichkeit die Geschäftsaktivitäten negativ beeinflussen wird. Die in Hongkonger notierte Aluminium-Tochter Rusal verlor gleich 50 Prozent wegen der Sorge vor einem technischen Default.

Anleger erleichtert über Cryan-Abgang

Die Aktionäre reagieren erleichtert über den Abgang von Deutsche-Bank-Chef John Cryan. Der Aufsichtsrat hatte am Vorabend Christian Sewing mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, er ersetzt Cryan. Der Vorstandswechsel führt laut Händlern zunächst zu Short-Eindeckungen in der Aktie. Da Papier gewinnt 1,1 Prozent, kommt damit von den Tageshochs aber deutlich zurück.

Strategisch orientierte Anleger dürften sich mit Käufen weiterhin zurückhalten. "Denn die Herausforderungen für die Bank bleiben", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Laut CMC könnte sich Sewing nun auf das niedrigmargige und sehr wettbewerbsintensive Privatkundengeschäft fokussieren oder noch tiefere Einschnitte beim Investmentbanking vornehmen.

Elliott legt bei Telecom Italia nach

Der aktivistische Investor Elliott hat nachgelegt und seine Beteiligung an Telecom Italia (TI) auf rund 9 Prozent ausgebaut. Damit erhöht Elliott den Einsatz im Kampf mit Hauptaktionär Vivendi um die zukünftige Ausrichtung von TI. Im Handel macht sich zunehmend die Meinung breit, dass Elliott im Machtkampf mit den Franzosen die besseren Karten hat. TI geben 0,8 Prozent nach, was nach einer Rally von 10 Prozent auf Wochensicht allerdings nicht überzubewerten ist.

Fusionsspekulationen treiben PostNL. Der Kurs gewinnt 6,9 Prozent auf 3,28 Euro. Der Konkurrent Sandd Post hat sich aufgeschlossen für eine Konsolidierung des niederländischen Postmarkts gezeigt. Für die PostNL würde eine entsprechende Konsolidierung signifikanten Value bieten, heißt es bei der ING. Das Haus sieht ein Kursziel von 5 Euro für die PostNL.

Novartis kauft zu

Der Pharma-Konzern Novartis übernimmt derweil das Biotech-Unternehmen Avexis und lässt sich dies Einiges kosten: Die Schweizer zahlen 8,7 Milliarden US-Dollar oder 218 Dollar je Aktie für Avexis, das ist ein Aufschlag von 88 Prozent zum Schlusskurs am Freitag. Die Boards beider Gesellschaften haben der Transaktion bereits zugestimmt. Vas Narasimhan, CEO von Novartis, erklärte, die Akquisition von Avexis biete eine "außergewöhnliche Gelegenheit, die Behandlung von SMA zu transformieren. Novartis verlieren 0,5 Prozent.

RIB Software geben weiter nach. Der Kurs verliert 2,6 Prozent. "Der Markt hat das Vertrauen in den Vorstand verloren", sagt ein Händler. Seit dem Hoch vor 3 Wochen hat sich der Kurs halbiert, vor allem als Folge einer Kapitalerhöhung, die überraschend kam und von einigen Marktteilnehmern nicht nachvollzogen werden konnte.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.410,89 0,08 2,79 -2,66 Stoxx-50 3.005,71 -0,16 -4,84 -5,42 DAX 12.236,21 -0,04 -5,06 -5,28 MDAX 25.690,13 0,17 43,64 -1,95 TecDAX 2.510,96 0,42 10,47 -0,71 SDAX 11.979,47 0,27 32,52 0,78 FTSE 7.161,89 -0,30 -21,75 -6,56 CAC 5.258,64 0,01 0,40 -1,01 Bund-Future 159,29 -0,28 0,04 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.22 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2323 +0,35% 1,2277 1,2271 +2,6% EUR/JPY 131,89 +0,44% 131,44 131,33 -2,5% EUR/CHF 1,1790 +0,14% 1,1785 1,1785 +0,7% EUR/GBP 0,8710 -0,07% 0,8700 1,1483 -2,0% USD/JPY 107,03 +0,10% 107,06 107,04 -5,0% GBP/USD 1,4149 +0,42% 1,4110 1,4089 +4,7% Bitcoin BTC/USD 6.759,24 -3,6% 7.117,57 6.624,87 -50,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,99 62,06 +1,5% 0,93 +4,5% Brent/ICE 68,09 67,11 +1,5% 0,98 +3,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.332,15 1.332,00 +0,0% +0,15 +2,3% Silber (Spot) 16,42 16,36 +0,3% +0,06 -3,1% Platin (Spot) 926,65 913,65 +1,4% +13,00 -0,3% Kupfer-Future 3,06 3,06 -0,1% -0,00 -7,8% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 09, 2018 09:59 ET (13:59 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.