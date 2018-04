Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA00830C1095 African Queen Mines Ltd. 09.04.2018 CA25043D1078 African Queen Mines Ltd. 10.04.2018 Tausch 4:1

CA37890L1085 Cryptobloc Technologies Corp. 09.04.2018 CA22905T1066 Cryptobloc Technologies Corp. 10.04.2018 Tausch 1:1

US9004501071 Turtle Beach Corp. 09.04.2018 US9004502061 Turtle Beach Corp. 10.04.2018 Tausch 4:1