Anfang dieser Woche enthüllten die USA eine Liste von mehr als 1.000 chinesischen Produkten, auf die Zölle von 25 % erhoben werden, da die Regierung Trump versucht, China für das zu bestrafen, was sie als unlautere Handelspraktiken betrachtet. Kurz darauf schlug China zurück und kündigte Pläne an, Zölle in Höhe von 25 % auf mehr als 100 amerikanische Produkte zu erheben. Zu den von China ausgewählten Produkten gehören Flugzeuge mit Leergewichten zwischen 15.000 und 45.000 kg. Auf den ersten Blick mag diese Bestimmung direkt auf Boeing (WKN:850471) abzielen, da China einer der wichtigsten Märkte des Luft- und Raumfahrtkonzerns ist. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...