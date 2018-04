Round Rock, Texas, und Santa Clara, Kalifornien, und Dresden,

Deutschland (ots/PRNewswire) - GLOBALFOUNDRIES Inc. (GF) und Toppan

Photomasks, Inc. (TPI) gaben heute die mehrjährige Verlängerung ihres

Advanced Mask Technology Center (AMTC)-Joint Venture in Dresden,

Deutschland bekannt. Das im Jahr 2002 eröffnete AMTC beliefert die

Halbleiterwerke von GF in Dresden, Malta und Singapur mit

erstklassigen Fertigungs- und Entwicklungsmasken und unterstützt mit

Durchlaufzeiten der Weltklasse die ambitionierte Technologie-Roadmap

des Unternehmens. Außerdem bedient das AMTC von Dresden aus die

Kunden von TPI weltweit.



Das AMTC Joint Venture, das sich zu gleichen Teilen im Besitz von

TPI und GF befindet, wurde bereits im Jahr 2012 verlängert, um die

Maschinenleistung und -kapazität weiter auszubauen. Diese neue

Vertragsverlängerung dient der Fortsetzung der

Fertigungsmaskenproduktion sowie der Entwicklung neuer

Maskentechnologie für noch kleinere Geometrien. GF ist sowohl TPIs

Joint Venture-Partner als auch ein strategisch wichtiger Kunde. TPI

ist der bevorzugte Maskenhersteller von GF unter Nutzung des AMTC

sowie des globalen Fertigungsnetzes von TPI und unterstützt die

Betriebe von GF weltweit.



Das AMTC liefert eines der wichtigsten und komplexesten Elemente

in der Halbleiterfertigung und macht damit die aktuellsten

technischen Neuerungen für Verbraucher zugänglich.



Seit seiner Gründung verzeichnet das AMTC stetiges Wachstum, in

den letzten Jahren sogar mit Raten über 10 Prozent. Dank

umfangreicher Investitionen konnte das AMTC mit den rapiden

technischen Entwicklungen und Herausforderungen in diesem dynamischen

Marktsektor Schritt halten. Allein im Jahr 2017 wurden mehr als 100

Millionen EUR (124 Millionen USD) investiert.



"Von der Datenverarbeitung über die Kommunikation und Kfz-Technik

bis zur Medizintechnik erlaubt uns unsere zweispurige Roadmap die

Herstellung innovativer Technologien für unsere Kunden rund um die

Welt", sagt Geoff Akiki, World Wide Mask Operations Executive bei GF.

"Gleichgültig, ob der Kunde sich für die energieeffizienten

FD-SOI-Halbleiter oder die besonders leistungsstarken FinFETs

entscheidet, beide erfordern zur Herstellung lithografische Masken

auf dem neuesten Stand der Technik. AMTC ist ein ausgezeichneter

Partner und Hersteller solcher Masken. Wir sind besonders erfreut,

dass wir zur Entwicklung der allerneuesten Chip-Technologie die

Erfahrung des AMTC voll ausschöpfen können."



"Dieses Joint Venture besteht schon seit 15 Jahren und ist damit

eines der längsten in der Maskenindustrie", sagt Mike Hadsell, CEO

von TPI. "Dies ist ein Zeugnis für die Synergie und das Engagement

der Partner sowie die starke Leistung der Teammitglieder vom AMTC und

von Toppan Dresden. AMTC ist eindeutig führend in diesem Bereich und

liefert hochwertige Masken an TPIs Kundenbasis in Europa und

weltweit."



"AMTC wurde mit dem Ziel gegründet, für seine Fotomasken-Kunden

die erste Wahl zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet unser

engagiertes Team an der kostengünstigen und zeitgerechten Fertigung

hochwertiger Masken für mehrere Knoten. Im Laufe dieser Anstrengungen

haben die Partner ihre Beziehung weiter vertieft und gleichzeitig

AMTC die Gelegenheit gegeben, als wertvolle Bezugsquelle für unsere

anspruchsvolle weltweite Kundenbasis zu dienen", sagt Thomas Schmidt,

Geschäftsführer von AMTC. "AMTC wurde ursprünglich gegründet, um die

Mikroprozessorfertigung von AMD in Dresden für den

65-nm-/90-nm-Knoten zu unterstützen. Wir sind inzwischen weit darüber

hinaus und werden auch über den derzeitigen 14-nm-Knoten

hinausgehen."



Das AMTC wurde 2002 als Gemeinschaftsunternehmen von AMD, Infineon

Technologies und DuPont Photomasks (seit 2005 TPI) gegründet. Im Jahr

2009 wurden GF und TPI gemeinsame Eigentümer. Insgesamt wurden seit

2002 mehr als 600 Millionen USD in AMTC investiert. Die

Maskenfertigungsstätte beschäftigt mehr als 250 Ingenieure und andere

Fachkräfte. Das Unternehmen baut derzeit sein Team weiter aus.

Stellenangebote finden Sie unter AMTC Stellenangebote

(https://www.amtc-dresden.com/Jobs::25&language=2).



Informationen zu Toppan Photomasks



Toppan Photomasks, Inc. ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der

Toppan Printing Co., Ltd., eines diversifizierten weltweiten

Unternehmens mit einem Umsatz von 14 Milliarden USD im Jahr 2016.

Toppan Photomasks gehört zur Toppan Fotomasken-Gruppe. Als einer der

weltweit führenden Fotomaskenhersteller betreibt die Toppan Group das

fortschrittlichste und umfangreichste Fertigungsnetz in der Branche

und führt ein umfassendes Angebot an Fotomaskentechnik sowie

Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, um die immer

anspruchsvolleren und unterschiedlicheren Produkt- und

Serviceanforderungen der globalen Halbleiterindustrie zu erfüllen.

Der Hauptsitz von Toppan Photomasks befindet sich in Round Rock,

Texas. Weitere Informationen finden Sie unter www.photomask.com.



Informationen zum Geschäftsbereich Fotomasken von Toppan Printing



Toppan Printing ist der weltweit wichtigste Hersteller von

Fotomasken. Das Unternehmen steht der globalen Halbleiterbranche mit

modernster Fotomaskentechnik zur Verfügung - vom ersten Beginn der

Halbleiterfertigung bis zur kommerziellen Produktion. Toppan ist der

einzige globale Fotomaskenhersteller, der Kunden in Japan, den USA,

Europa und Asien Produkte der höchsten Qualität zeitgerecht liefert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.toppan.co.jp.



Informationen zu GLOBALFOUNDRIES



GLOBALFOUNDRIES ist ein führender

Full-Service-Halbleiterhersteller, der eine einzigartige Kombination

aus Design-, Entwicklungs- und Fertigungsservices für einige der

innovativsten Technologieunternehmen der Welt anbietet. Mit seinen

Fertigungsanlagen, die über drei Kontinente der Welt verteilt sind,

ermöglicht GF die Technologien und Systeme, die ganze Industrien

transformieren und Kunden die Gelegenheit geben, ihre Märkte selbst

zu formen. GF ist eine Tochtergesellschaft der Mubadala Investment

Company. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.globalfoundries.com.



* Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmen-, Produkt- und

Dienstleistungsnamen sind Marken oder eingetragene Marken der

jeweiligen Unternehmen.



* Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen sind zum

Zeitpunkt der Veröffentlichung auf dem neuesten Stand. Änderungen

vorbehalten.



