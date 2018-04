Hannover - Die internationalen Rentenmärkte blicken auch weiterhin vor allem auf die geldpolitische Ausrichtung in Washington und Frankfurt, so die Analysten der Nord LB.Die jüngsten Zahlen zur Lage am US-Arbeitsmarkt hätten keine erfreulichen Entwicklungen zum Stellenaufbau der Wirtschaft der Vereinigten Staaten geliefert. Diese Nachricht dürfe nach Auffassung der Analysten aber mit Blick auf ihre Bedeutung für die weitere US-Geldpolitik nicht überbewertet werden. Gleiches gelte für das etwas deutlichere Anziehen der Stundenlöhne um 0,3% M/M. Grundsätzlich sollte das FOMC unabhängig von den aktuellen Zahlen zur Lage am Arbeitsmarkt der USA unter Handlungsdruck bleiben - ein Szenario, welches der globale Rentenmarkt aktuell mit 5J US-Staatsanleiherenditen im Bereich von 2,60% aber bereits sehr angemessen reflektieren dürfte.

