Hannover - Nach einem konjunkturell guten Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 2,2% (Eurozone: +2,5%) befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer konjunkturellen Hochphase, so die Analysten der NORD LB.Auch im Schlussquartal 2017 habe die Wirtschaftsleistung mit 0,6% Q/Q über Potenzial expandiert. Allerdings seien die Produktionszahlen sowie die Einzel- und Außenhandelsdaten zum Jahresauftakt enttäuschend ausgefallen, so dass in Q1 eine deutlich geringere Wachstumsrate von max. 0,4% Q/Q zu erwarten sei. Dies dürfte aber auf eine Reihe von temporären Sonderfaktoren zurückgehen (Witterung, Grippewelle, Lage der Osterferien), was Aufholpotenzial für das Frühjahr verspreche. In der Summe würden die Analysten der NORD LB für das erste Halbjahr mehr eine Verschiebung der Auftriebskräfte denn eine deutliche Reduktion der Wachstumsdynamik sehen. Für 2018 würden sie ein BIP-Wachstum in Höhe von 2,4% prognostizieren.

