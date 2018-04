Rasselrhetorik im Handelskonflikt China USA. Der DAX dennoch stabil über 12.000 Punkten. Alles steht und fällt mit diesem Konflikt, oder Christian Köker von der HSBC? Was wenn der Konflikt eskaliert? Was wenn die FED die Zinsen nicht weiter erhöhen kann? Welche Assetklassen leiden?Christian Köker von der HSBC sagt: der Handelskonflikt sei in der Tat ein Achtungssignal. Doch es gäbe auch Chancen. Gerade durch die erhöhte Volatilität. Wo die zu finden sind - dazu mehr im Gespräch mit Antje Erhard.