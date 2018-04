Liebe Leser,

die Aktie der Allianz ist in den vergangenen Tagen deutlich stärker geworden, meinen charttechnische Analysten. Allerdings ist der Wert am Freitag etwas gefallen, was am Gesamtbild indes nichts ändert. Dies jedenfalls ist die Auffassung der Charttechniker, die mit einem gewaltigen Ausbruch nach oben rechnen. Im Einzelnen: Zunächst sei erwähnt, dass der Wert am 9. Mai, also genau in einem Monat, seine Hauptversammlung abhält. Dann gibt es eine Dividendenrendite von annähernd ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...