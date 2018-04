BERLIN (Dow Jones)--CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat vor dem Hintergrund des drohenden Handelskriegs vor einer Verschlechterung der Beziehungen Deutschlands zu den Vereinigten Staaten gewarnt. Ihre Partei treibe die Sorge um, "dass manch einer jetzt die Vorgänge im Weißen Haus zum Anlass nimmt, um dieses transatlantische Verhältnis generell in Frage zu stellen und außenpolitische Achsen der Bundesrepublik Deutschland verändern zu wollen", sagte Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin nach einem Treffen der Parteispitze.

Ein gutes transatlantisches Verhältnis sei für ihre Partei stets eine Konstante gewesen und das müsse auch so bleiben, sagte Kramp-Karrenbauer. Es handele sich um eine Frage, die das Grundsatzprogramm der CDU betreffe. Die Partei müsse "entsprechende Antworten geben". Aufgabe der CDU aber vor allem ihres Wirtschaftsministers Peter Altmaier werde es sein, mit den USA vor dem Hintergrund drohender Strafzölle die Frage der künftigen Handelsbeziehungen zu klären. Kramp-Karrenbauer verwies aber auch auf die geplante Reise von Kanzlerin Angela Merkel in die USA. Sie soll diesen Monat stattfinden, einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Mit Frankreich und den Mitgliedern reden

Mit Blick auf das deutsch-französische Verhältnis wies Kramp-Karrenbauer auf einen "hohen Termindruck" bezüglich einer gemeinsamen EU-Politik hin. Dies gehe vom Europatag Anfang Mai über den deutsch-französischen Ministerrat am 30. Mai bis hin zum EU-Gipfel im Juni, bei dem es dann auch um eine gemeinsame europäische Asylpolitik gehe.

Zudem verwies die Generalsekretärin auf das neue Grundsatzprogramm ihrer Partei, dessen Entwicklung eine ihrer Hauptaufgaben sein wird. Kramp-Karrenbauer will die Mitglieder eng einbinden und startet eine "Zuhörtour", die rund 40 Termine umfassen wird. Sie soll bis Mitte Juli abgeschlossen sein, damit die Partei im Sommer über Leitfragen und das erste Kapitel des Grundsatzprogramms - die Soziale Marktwirtschaft - diskutieren kann. Erste Beschlüsse werden Anfang Dezember auf dem CDU-Bundesparteitag in Hamburg erwartet.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2018 10:19 ET (14:19 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.