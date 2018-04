Der Markt für Leihräder boomt weltweit. Jetzt will auch der Fahrtenvermittler Uber mitmischen - und kauft erstmals unter dem neuen Chef zu.

Der Fahrtenvermittler Uber setzt künftig auch auf Fahrräder: Die umstrittene US-Firma übernimmt den Leihfahrrad-Anbieter Jump Bikes. Uber-Chef Dara Khosrowshahi will mit seiner ersten Übernahme offenkundig neue Wachstumsfelder erschließen.

Mehrere US-Medien berichten, dass Uber mehr als 100 Millionen Dollar für Jump zahlt. Die beiden Firmen wollten bei der Präsentation des Deals am Montag keinen Kaufpreis nennen. Uber stand zuletzt vor allem durch einen tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto in den Schlagzeilen. Zudem wird der Wettbewerb im Geschäft mit Fahrtenvermittlung in vielen Regionen der Welt immer härter.

Mit der Übernahme wird das Start-up nun zum Betreiber und Vermieter einer Elektrofahrrad-Flotte. Fahrräder, E-Bikes oder Elektroroller zum Leihen gewinnen auch in den USA immer mehr an Beliebtheit. Kürzlich hatten beide Unternehmen bereits verkündet, dass das Angebot ...

