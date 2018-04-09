DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NEUE ZWL ZAHNRADW. 15/21 DE000A13SAD4 10.04.2018 HZE/EOT
NEUE ZWL ZAHNRADW. 14/19 ZRW1 DE000A1YC1F9 10.04.2018 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NEUE ZWL ZAHNRADW. 15/21 DE000A13SAD4 10.04.2018 HZE/EOT
NEUE ZWL ZAHNRADW. 14/19 ZRW1 DE000A1YC1F9 10.04.2018 HZE/EOT