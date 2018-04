Die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) ist am Montag am Nachmittag an der Wiener Börse massiv unter Druck geraten. Zuletzt notierte das Papiere mit 11,82 Prozent im Minus bei 27,07 Euro und zog damit auch den Gesamtmarkt deutlich in den roten Bereich. Der Leitindex ATX verlor 2,38 Prozent auf 3.369,96 Punkte.Ein ...

