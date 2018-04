Die Grünen protestieren mit einer Online-Petition gegen Tiertransporte und werben für einen Untersuchungsausschuss im Europaparlament. Die Bedingungen für die Tiere seien oft "vollkommen unwürdig", erklärte die Fraktion am Montag in Brüssel. Unter anderem prangern die Grünen Platz- und Wassermangel sowie die Dauer der Transporte an.

Nach Angaben der Partei werden jährlich mehr als 360 Millionen Schweine, Rinder, Schafe und Ziegen innerhalb der EU transportiert. "Extreme Tierquälerei findet tagtäglich auf Europas Straßen statt, obwohl sie gegen eine EU-Richtlinie zu Tiertransporten verstößt", kritisierten die Europaabgeordneten Martin Häusling und Sven Giegold. Der Untersuchungssausschuss könne ein wichtiger Schritt sein, um dies zu beenden.

Über die Einrichtung des Gremiums sollen am Donnerstag die Spitzen des EU-Parlaments entscheiden. Die Fraktionen der Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen seien jedoch skeptisch, erklärten die Grünen und nannten diese Haltung völlig unverständlich./ngu/DP/fba

