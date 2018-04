Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Montag merklich zugelegt und ist über 1,23 US-Dollar gestiegen. Am späten Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2323 Dollar gehandelt. Am Vormittag hatte sie zeitweise noch rund einen halben Cent niedriger notiert.

Auch der Schweizer Franken legt relativ deutlich zum US-Dollar zu; aktuell kostet die US-Währung 0,9571 Franken. Das Euro/Franken-Paar notiert derweil mit 1,1794 relativ stabil.

Euro und Franken hatten hatte um die Mittagszeit plötzlich zugelegt. "Einen fundamentalen Grund für die Kursgewinne gab es nicht", sagte Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte bei der Commerzbank. "Der Kursausschlag nach oben zeigt vielmehr, wie nervös die Märkte derzeit sind."

