Am Mittwoch wird die EU-Kommission einen Richtlinienentwurf vorlegen, der angeblich unlauteren Wettbewerb verhindern soll. Die Branche spricht von einem "Sündenfall".

Wie jede Branche hat der Lebensmittelhandel seine eigenen Spielregeln. So ist es üblich, dass Hersteller einen Betrag zahlen, damit ein Produkt neu ins Sortiment aufgenommen wird. Listungsgebühr heißt das in der Branche. Die Logik dahinter: Neue Produkte aufzunehmen ist mit einem Risiko verbunden, das sich Hersteller und Händler teilen.

Genauso üblich sind Werbekostenzuschüsse, bei denen Hersteller dafür zahlen, dass ihr Produkt beispielsweise im wöchentlichen Werbeprospekt aufgeführt wird.

Die EU-Kommission will nun beides verbieten. Das geht aus dem Entwurf der Richtlinie zu unlauterem Wettbewerb in der Lebensmittellieferkette hervor, der der WirtschaftsWoche vorliegt. Nur noch in Ausnahmefällen sollen diese Praktiken erlaubt sein. Die Branche ist erzürnt und spricht angesichts des Eingriffs in die Vertragsfreiheit von einem "Sündenfall". Handelsunternehmen fragen sich, warum sich Brüssel überhaupt in die Beziehung zwischen dem Handel und Zulieferern einmischt.

Die Vorschläge aus Brüssel gehen noch weiter: Behörden in den Mitgliedsstaaten sollen künftig Untersuchungen in Handelspraktiken einleiten können,

