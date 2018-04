Conrad Electronic ist seit 1946 in Hirschau in der Oberpfalz ansässig. 1995 wurde das moderne Logistikzentrum in Betrieb genommen. Das zweigeschossige Logistikzentrum umfasst eine Logistikfläche von über 100.000 m². Insgesamt stehen 42.000 Palettenplätze und 10 km Förderstraße zur Verfügung. Beliefert werden alle Conrad-Filialen sowie Business- und Privatkunden weltweit.

Um mit dem Wachstum des Unternehmens Schritt halten und die ständigen Sortimentserweiterungen logistisch bewältigen zu können, erfolgte im April 2012 der Spatenstich zur Erweiterung des Versandzentrums. Mit einem Investitionsvolumen von rund 50 Mio. Euro wurde die Gebäudegrundfläche des Logistikzentrums um 13.000 m² auf insgesamt 58.000 m² erweitert.

Der Erweiterungsbau wurde im November 2014 in Betrieb genommen. Im neuen vollautomatischen Shuttlelager fahren 375 Shuttles, die durch 60 Shuttle- und Behälterheber Zugriff auf 200.000 ...

