Um 5: DAX gibt Gewinne wieder ab - Russland bereitet den Anlegern Sorgen

Am Nachmittag ging dem Deutschen Aktienindex dann doch etwas die Luft aus. Der Einbruch des russischen Aktienmarktes und des Rubel sorgten für Unsicherheit.

Und auch der Euro hat im Bereich 1,2260 US-Dollar das zweite Mal in einem Monat weitere Verluste abgelehnt und beginnt erneut zu steigen. Hier könnte sich eine Eindeckungsrally entwickeln, wenn diese Dynamik anhält. Zumal könnte die Gemeinschaftswährung bei weiterer Rubelschwäche zu einer Art Fluchtwährung werden. Das wäre dann eine schlechte Nachricht für den DAX, der seit Jahresbeginn immer wieder sehr empfindlich auf einen starken Euro reagierte.

Dass Peking in den wachsenden Spannungen mit Washington nun auch die Taiwan-Frage mit einfließen lässt, öffnet neben Syrien jetzt unmittelbar einen weiteren geopolitischen Nebenkriegsschauplatz, der die Risikobereitschaft an den Aktienbörsen begrenzen könnte. Die Situation scheint sich für den Moment von Woche zu Woche weiter einzutrüben, was am Ende wohl auch in den Konjunkturdaten ablesbar sein dürfte.

Den vollständigen Artikel lesen ...